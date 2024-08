Valguarnera, il programma della festa per San Cristoforo

Entrano nel vivo i festeggiamenti in onore del Patrono di Valguarnera San Cristoforo che avrà il clou nella giornata del 25 agosto. Non cantanti di grido come nel recente passato, ma un programma con bravi artisti e delle mostre.

Una festa improntata al risparmio con una serie di iniziative che coinvolgono in particolare le numerose associazioni locali. “I costi – fa sapere la sindaca- non graveranno sul bilancio comunale perché

abbiamo avuto un finanziamento della regione Siciliana proprio per la promozione turistica di circa 29 mila euro a questi se ne sono aggiunti 5 mila di Sponsor del Gruppo De.CO. che ogni anno dimostrano il loro attaccamento al nostro paese, proprio per questo ringrazio la famiglia Arena.”

Il programma

Programma: oggi lunedì 19 agosto ore 17 in piazza della Repubblica giornata dedicata ai bambini con gonfiabile acquatico. Alle 18,30 segue presso il salone del circolo Unione la proiezione del docufilm “Terra Matta”. Alle 21 presso Villa Falcone Borsellino spettacolo teatrale “Ora ca a mamma muriu cu su teni o papa?”, a cura della compagnia Noi, Voi e il Teatro. Il 20 agosto sempre presso il salone dl circolo Unione inaugurazione personale di pittura “I colori della nostra terra tra classico e moderno”, a cura del circolo Unione. Ore 21 presso villa Falcone- Borsellino serata in piazza con DJ Mario T e Special Guest, voice Seba Fazzina “brividi forti”. Per il 22 agosto è previsto sempre presso la villa “Live Show” con Cristiano Di Stefano e Carmelo Caccamo. Il 23 agosto, alle 21 presso la Villa serata musicale.

Serata Telethon

La vigilia il 24 agosto, ancora presso la Villa “serata telethon”, ore 21,30 “Sanremo è sempre Sanremo” a cura di atmosfera blu. Il 25 agosto la giornata del Santo Patrono. Ore 11 presso Chiesa Madre

messa solenne. Ore 16 benedizione come tradizione delle auto e delle moto e consegna di portachiavi con effige del Santo. Ore 19 Santa Messa. Ore 20 processione per le vie cittadine del Santo Patrono. I

festeggiamenti si concluderanno a mezzanotte con spettacolo di giochi pirotecnici presso il campo sportivo. Le bande musicali che allietano l’evento sono “gli amici della musica” e la “Santa Cecilia”. L’assessore al turismo Gianluca Arena: “Abbiamo cercato di accontentare con gli spettacoli in cartellone tutti i gusti della nostra comunità. Lo spettacolo musicale clou si terrà giorno 21 presso la Villa con il Dj Mario T e Special Guest che stanno avendo un grosso successo in Italia. Abbiamo fatto il massimo, spero che la gente rimarrà contenta”.