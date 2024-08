Pestaggio a Valguarnera, Draià, “violenza inaudita”

C’è sgomento a Valguarnera per il brutale pestaggio ai danni di un uomo, in gravi condizioni, dopo essere stato aggredito in concomitanza della festa di San Cristoforo.

Sgomento a Valguarnera

In paese non si parla d’altro, di come l’aggressore sia stato spinto da un ferocia inaudita che rischia di avere ripercussioni serie sia sul conto della vittima, ricoverata in ospedale, sia su quello dello stesso responsabile.

Le indagini

I carabinieri hanno avviato le indagini che potrebbero sfociare in un provvedimento a carico del presunto aggressore, un giovane, secondo quanto emerso dalle prime informazioni raccolte.

Il sindaco, “assicurare alla giustizia il responsabile”

Sulla vicenda è intervenuto il sindaco di Valguarnera, Francesca Draià, anche lei incredula di fronte a questo drammatico episodio. “Si tratta di un episodio – dice a ViviEnna il sindaco – di inaudita violenza da condannare senza se e senza ma. Mi auguro e sono certa che le forze dell’ordine potranno assicurare alla giustizia il presunto responsabile. Alla vittima ed alla sua famiglia va la mia vicinanza e solidarietà”.