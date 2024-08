Al via la rassegna jazz al Parco di Naxos. Successo del concerto di Rita Marcotulli, Ares Tavolazzi e Israel Varela. Omaggio a Pino Daniele [VIDEO]

Giardini Naxos (ME), 29 agosto 2024 – Era il vento il “quarto musicista” al Teatro della Nike per il concerto che, ieri sera al Parco di Naxos, ha visto la grande pianista Rita Marcotulli insieme ad Ares Tavolazzi e Israel Varela tenere a battesimo “Donne in Jazz”, la rassegna organizzata dal Parco Archeologico Naxos Taormina della Regione Siciliana in collaborazione con il Comune di Giardini Naxos e l’associazione culturale Taormina Jazz che ne cura la direzione artistica con Nino Scandurra.

Pubblico entusiasta (per il bis ha pure cantato con il trio, intonando due note come basso continuo per l’ultimo brano) per la straordinaria performance in una sera stellata, in riva al mare, a tratti infastidita da folate di vento che scompaginavano gli spartiti dei musicisti. Fra i brani in scaletta anche l’omaggio all’indimenticato Pino Daniele – col quale la Marcotulli si è spesso esibita – con una rielaborazione della celebre “Napul’è“, delicatamente rivisitata in chiave jazz e “colorata” da tonalità minori.

“Donne in Jazz” prosegue fino a sabato 31 agosto. Ecco il calendario: giovedì 29 di scena la siracusana Elisa Nocita, talentuosa e virtuosa voce dalle sonorità mediterranee e le suggestioni mediorientali che al Teatro della Nike porterà il progetto “Radici”, album dedicato alla cultura musicale partenopea e siciliana. Due universi, molto vicini, dei quali vengono proposte alcune tra le più belle canzoni che fanno parte del Dna della cultura musicale italiana e che qui riecheggiano di ambientazioni e sonorità tipiche del jazz europeo. Con Nocita sul palco sono Nello Toscano (contrabbasso); Maurizio Diara (chitarra) e Beppe Tringale (batteria).

Venerdì 30 agosto sarà la volta di Francesca Tandoi, cantante e pianista dallo swing innato e considerata da critica e pubblico uno dei talenti più promettenti della scena jazzistica internazionale dove si è esibita con musicisti come Scott Hamilton, Philip Harper, Owen Hart jr, Joe Cohn, Antony Pinciotti, Jason Brown, Daryll Hall, Lee Pearson, Darius Brubeck, Dave Blankhorn, Florin Nicolescu, Marjorie Barnes, Sergei Manukyan. A Giardini Naxos suonerà in trio con Stefano Senni al basso e Giovanni Campanella alla batteria.

La prima edizione di “Donne in Jazz” al Parco di Naxos chiude il sipario sabato 31 agosto con la voce di Maria Pia De Vito. La cantante napoletana sarà in trio con Roberto Taufic, chitarrista honduregno ma cresciuto in Brasile, e il batterista emiliano Roberto “Red” Rossi con il progetto “Linha de passe” che intreccia musica tradizionale brasiliana, napoletana e jazz dando forma a un linguaggio che condivide molti elementi emotivi ed espressivi come la melanconia, il lirismo e il fatalismo.

La manifestazione, prodotta dal Parco Naxos Taormina diretto da Gabriella Tigano, è stata pensata e costruita insieme con il Comune di Giardini Naxos, lavorando a quattro mani con Fulvia Toscano, assessore comunale alla Cultura.

Tutti gli spettacoli iniziano alle 21.30 e i biglietti si acquistano online (circuito BoxOffice Sicilia) e ogni sera al botteghino del Teatro della Nike.





Luogo: Parco Archeologico di Naxos, Lungomare Schisò, GIARDINI-NAXOS, MESSINA, SICILIA