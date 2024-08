Bar di Barrafranca covo di pregiudicati, chiusura di 7 giorni

I carabinieri hanno notificato un provvedimento sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande per 7 giorni ai danni di un bar che si trova nel comune di Barrafranca.

Bar frequentato da pregiudicati

Si tratta dell’applicazione di una norma che prevede la chiusura a tempo determinato di un esercizio pubblico. Nel caso in questione, secondo quanto emerso nelle relazioni delle forze dell’ordine, questo bar si sarebbe trasformato in un “luogo abituale di ritrovo di persone ritenute pericolose e gravate da precedenti e pregiudizi penali per gravi reati e, in particolare, contro la persona, il patrimonio, per la violazione della legge in materia di sostanze stupefacenti”.

Tra i clienti i sorvegliati speciali

Inoltre, nella versione delle forze dell’ordine, nello stesso locale sarebbe stata fissa la presenza di persone sottoposte a misura di prevenzione della Sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.