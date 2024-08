Miss Italia, la finalissima in Sicilia a Piazza Armerina

Si terrà domani sera alle 21 in Piazza Cattedrale, a Piazza Armerina, la finalissima per la selezione regionale legata al concorso di Miss Italia.

Le partecipanti

Sono 50 le ragazze, provenienti da ogni parte dell’isola, in gara per strappare il biglietto come rappresentante della Sicilia. Ospite della serata sarà Francesca Bergesio, che ha vinto nell’edizione del 2023 il titolo di più bella d’Italia.

I conduttori

La serata sarà presentata Antonello Consiglio e Chiara Esposito. Prima dell’evento serale, ci sarà una conferenza stampa di presentazione della manifestazione a cui prenderà parte anche Gloria Di Bella, miss Sicilia del 2023