A19, chiude stasera lo svincolo di Enna, riaprirà domani mattina

Sono slittati i lavori sullo svincolo di Enna dell’A19 per via del maltempo così l’Anas ha disposto un nuovo cronoprogramma. Dalle 22:00 di questa sera alle 6:00 di domattina la carreggiata in direzione Catania sarà chiusa dallo svincolo di Enna allo svincolo Mulinello; la carreggiata in direzione Palermo sarà chiusa dallo svincolo di Mulinello all’area di sosta “Ferrarelle”. I mezzi pesanti potranno reimmettersi in autostrada dallo svincolo di Caltanissetta.