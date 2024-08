Auto si ribalta sulla A19, 3 feriti in ospedale

Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio sulla A19 nel tratto in prossimità di Enna, in direzione di Palermo.

La dinamica

Per cause che sono al vaglio degli agenti della Polizia stradale, una macchina si è ribaltata: tre le persone che erano dentro il mezzo, tratte in salvo dai vigili del fuoco del comando provinciale di Enna che hanno provveduto ad estrarli.

In ospedale

Sono stati accompagnati al Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Enna con le ambulanze del 118. L’incidente ha creato dei rallentamenti alla circolazione ma l’autostrada, come confermato dai vigili del fuoco, è aperta al transito.

Incidente nel Siracusano

Un terribile incidente si è verificato nelle ore scorse sulla Strada provinciale 19 tra Noto e Pachino. Per cause che sono al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Noto, nell’impatto sono rimasti coinvolti una macchina, una Toyota Yaris, ed un pullman, diretto a Noto e pieno di passeggeri.

Feriti in ospedale

Il traffico è bloccato per consentire al 118 di trasportare i feriti negli ospedali più vicino, al momento non se ne conosce con certezza il numero così come, dalle prime informazioni non risultato allo stato persone decedute. Sul posto, si sono recati anche i vigili del fuoco del distaccamento di Noto che hanno provveduto a far uscire le vittime dai mezzi coinvolti nello scontro.

Un morto nel Ragusano

Incidente mortale ad Acate. A perdere la vita un ventenne che si trovava su un calessino trainato da un cavallo. Il ragazzo sarebbe stato centrato in pieno da un’autovettura. A perdere la vita Giuseppe Curvà. L’episodio è accaduto lungo la strada che da Acate conduce a Roccazzo, frazione di Chiaramonte, all’altezza del bivio Pozzi Cancellieri delle 4 fontane, strada per Pedalino e Mazzarrone.

Curvà sarebbe giunto cadavere all’ospedale di Vittoria dopo essere stato prelevato da un’ambulanza del 118. Indagini in corso con rilievi da parte delle forze dell’ordine.