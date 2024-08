Auto in fiamme in autostrada, disagi lungo la A19 a Mulinello

Traffico rallentato e disagi lungo l’autostrada A19 al chilometro 124 e 800 metri nei pressi dello svincolo di Mulinello in direzione Palermo. Un auto è andata in fiamme e sono dovuti intervenire i Vigili del fuoco di Enna per spegnere l’incendio scoppiato all’alba di oggi. Non si registrano feriti e gli occupanti del mezzo sono illesi ma inevitabili i disagi alla circolazione in una giornata che si annuncia difficile sulle strade. A limitare i problemi è stata l’ora e la rapidità con la quale le fiamme sono state domate. Sul posto anche la polizia stradale per gestire la viabilità e per gli accertamenti del caso.

I precedenti

Nel tratto cengtrale dell’autostrada A 19 gli incendi non sono rari e non solo di autovetture. Un incendio si è scatenato intorno alle 14 dellos corso 19 luglio sempre lungo l’autostrada A19, nel tratto della provincia di Enna. L’Anas, per motivi di sicurezza, ha subito disposto la chiusura della Palermo-Catania in quella porzione dove si sono scatenate le fiamme e sono stati gli agenti della Polizia stradale, agli ordini del comandante Mario Giannotta, a coordinare gli interventi di soccorso. Anche in quel caso ci sono stati disagi probabilmente piàù pesanti di quelli odierni.

Il tratto è stato riaperto solom intorno alle 18,30, come sostenuto dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Enna, il tratto è stato riaperto al traffico. Precedentemente, erano state previste due uscite obbligatorie: a Mulinello in direzione Palermo e Caltanissetta in direzione Catania. Il traffico è stato poi deviato sul percorso alternativo costituito dalle statali 626, 117 Bis e 192

I lavori al viadotto Euno

Proprio per effetto delle giornate di traffico intenso legate alle vacanze e ai disagi provedibili nei giorni scorsi, ed esattamente al pomeriggio del 13 agosto, è stato parzialmente riaperto il viadotto Euno nei pressi di Enna, lungo l’autostrada Palermo-Catania. Si transita in modalità cantiere, con una riduzione della velocità a 30 km/h. L’Anas ha riaperto al traffico anche le due rampe dello svincolo autostradale di Enna sulla carreggiata in direzione Catania. Ma i lavori non sono terminati. Ultimata questa parte dei lavori, inizierà subito la seconda e ultima fase prima della riapertura totale su Enna. A partire dal 26 agosto sono in programma le attività di demolizione di quattro impalcati del sovrappasso sulla A19 e successivamente la loro sostituzione con nuovi impalcati in acciaio corten.