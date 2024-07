Incidente mortale sulla A19, Valguarnera piange Giovanna

E’ di Valguarnera la vittima dell’incidente mortale avvenuto nel pomeriggio sulla A19 tra Catenanuova ed Agira. Giovanna Di Marco, 74 anni, era nell’auto, insieme al marito, che ha avuto un impatto con un altro mezzo.

La coppia stava tornando a casa

A quanto pare, la coppia stava tornando a casa, quando, stando ad una prima ricostruzione della Polizia stradale di Enna, che ha avviato le indagini, la loro auto sarebbe stata tamponata da dietro da un altro veicolo. Il marito della vittima, che era alla guida, ha perso il controllo del mezzo, andato a sbattere contro le barriere: la donna, nell’impatto, ha riportato delle lesioni gravi, incompatibili con la vita. E’ stato soccorso il consorte, trasferito con l’elisoccorso in un ospedale e sembra che le sue condizioni siano serie.

Sgomento a Valguarnera

La Polizia stradale di Enna, come disposto dalla Procura, ha sequestrato i mezzi coinvolti nel tragico schianto. Una tragedia che sconvolge Valguarnera e naturalmente la famiglia della vittima. Tante le testimonianze di cordoglio sui social, del resto la notizia del decesso della donna è arrivata come un lampo.

Inchiesta per omicidio stradale

E’ stata aperta una inchiesta per omicidio stradale ed ora spetterà ai magistrati stabilire le responsabilità in questo nuovo tragico incidente sull’autostrada, chiusa al traffico per consentire di soccorrere le persone coinvolte, compiere i rilievi, spostare i veicoli e poi mettere in sicurezza il tratto di strada interessato. Si sono formati degli incolonnamenti, poi l’Anas ha disposto l’uscita obbligatoria allo svincolo di Catenanuova e reimmissione in autostrada attraverso lo svincolo di Agira.