Tragico schianto sulla A19, un morto ed un ferito, strada chiusa

E’ di un morto ed un ferito il tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto sulla A19 nel tratto tra Catenanuova ed Agira in direzione Palermo. Nell’impatto sono rimaste coinvolte due auto: in una c’era la persona deceduta, il cui cuore ha cessato di battere nel volgere di qualche istante. Troppi gravi le lesioni riportate nello scontro, come constatato dai soccorritori.

Ferito trasportato in elisoccorso in ospedale

L’altra vittima, invece, è stata trasferita con l’elisoccorso in ospedale e si trova in gravi condizioni ma per il momento non è possibile sapere se ce le farà. Sul posto, ci sono gli agenti della Polizia stradale di Enna e Catania che hanno avviato le indagini, ed il personale dell’Anas.

Traffico deviato

“Il traffico viene deviato al momento su percorsi alternativi: uscita obbligatoria allo svincolo di Catenanuova e reimmissione in autostrada attraverso lo svincolo di Agira” fanno sapere dall’Anas.

.