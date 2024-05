Grave incidente sulla 626, un morto e 9 feriti

E’ di 9 feriti ed un morto il grave incidente stradale avvenuto questa notta sulla Statale 626 tra il bivio di Capodarso e la bretella per la A19.

Scontro tra furgone e auto

Nello scontro sono rimasti coinvolti un furgone con a bordo 9 persone ed una macchina, il cui conducente è deceduto.

Chi è la vittima

A perdere la vita è stato un 50enne di Mazzarino, nel Nisseno. nonostante i tentativi dei medici di rianimarlo non c’è stato nulla da fare, troppo gravi le lesioni riportate per provare a strapparlo alla morte.

L’intervento dei vigili del fuoco

Si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Enna e Caltanissetta per prestare soccorso alle vittime, alcune delle quali sarebbero rimaste incastrate.

Feriti in ospedale

Sono state trasferite poco dopo negli ospedali di Enna e Caltanissetta a bordo delle ambulanze del 118 arrivate qualche minuto dopo la segnalazione dell’incidente.

Inchiesta per omicidio stradale

Sulle cause indagano gli agenti di polizia ed i carabinieri che hanno posto sotto sequestro i mezzi, frattanto la Procura ha aperto una inchiesta per omicidio stradale.

Incidente del presidente della Regione

Nella giornata di ieri il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, è rimasto coinvolto in un incidente stradale, ad Agrigento. Per precauzione è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, dove sono stati eseguiti degli accertamenti. È uscito dopo un’ora circa. “Sto meglio”, ha detto all’agenzia Italpress al momento delle dimissioni dalla struttura sanitaria. La blindata di Schifani è stata tamponata da un’auto della scorta, mentre il presidente si stava recando ad un appuntamento elettorale per la presentazione a San Leone della candidatura di Margherita La Rocca Ruvolo.