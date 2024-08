Entra nel vivo a Gagliano la festa del patrono San Cataldo. Stasera la nona edizione della notte bianca cataldiana, con vari momenti da vivere in chiesa madre. In piazza Grippaldi, a partire dalle 22,30 si esibirà il comico Antonio Pandolfo e, a seguire, i talenti gaglianesi in concerto. Domani, al termine della processione, canterà in piazza Piano Puleo Alex Britti.

Valentina La Ferrera