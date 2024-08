L’area del Belvedere trasformata in discarica di rifiuti

Uno vero e proprio scempio ambientale si è consumato nell’area sottostante il Belvedere Marconi, una delle zone più care agli ennesi, soprattutto ai più giovani, frequentatori dei locali della movida.

La segnalazione

Nelle foto, inviate alla redazione di ViviEnna, compaiono dei rifiuti di ogni tipo che formano una discarica abusiva. Uno sfregio ad un’area di pregio della città e come sostengono alcuni residenti questo fenomeno non è certo sporadico.

Gli sporcaccioni

Evidentemente, qualche sporcaccione, incurante della raccolta differenziata, ha deciso di disfarsi dei rifiuti in questo modo, creando, però, un problema ambientale e sanitario non indifferente.

L’appello di un residente al Comune

“Mi auguro – riferisce il lettore che ha inviato la segnalazione alla nostra redazione – che l’amministrazione comunale provveda a disporre la rimozione di quella striscia di rifiuti, capace di deturpare un luogo a noi molto caro”.

Manca la deterrenza

L’appello è stato lanciato al Comune, poi si porrà il problema di quali strategie per tentare di frenare questa consuetudine che, se non stroncata in tempo, rischia di consolidarsi. Del resto, se chi commette una violazione non viene sanzionato sarà invogliato a ripetere il suo comportamento.