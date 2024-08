Nuovo guasto elettrico, Leonforte senza acqua per 10 ore

Un nuovo problema elettrico, presumibilmente causato dal maltempo abbattutosi nei giorni scorsi, causerà la sospensione del servizio idrico a Leonforte a partire dalla giornata di domani. La comunicazione al sindaco di Leonforte è arrivata da Acquaenna.

Da domani alle 9

“Acquaenna S.C.p.A. comunica che, a causa della sospensione del servizio di fornitura elettrica degli impianti idrici di competenza da parte del gestore E-Distribuzione, dalle ore 09:00 del 31/08/2024 e per le successive 10 ore, verrà sospesa l’erogazione idrica nell’abitato di codesto Comune” si legge nella nota del gestore del servizio idrico.

Il primo guasto

Nella giornata di ieri, si era verificato un problema analogo, come annunciato dal sindaco, per cui si sono registrati dei disservizi poi nel pomeriggio è arrivata la buona notizia. “I pozzi sono stati ripristinati, dalle 14,30, per prima hanno – dice il sindaco – rifornito l’ospedale e pian pianino si stanno riempiendo le vasche che erano vuote e naturalmente tutti abbiamo i rubinetti aperti, già la parte bassa del paese dovrebbe ricevere acqua”.