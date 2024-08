Leonforte, fulmine sulla chiesa durante i funerali, crolla cornicione

Un fulmine, legato al maltempo, si è abbattuto nel pomeriggio sulla chiesa Madre di Leonforte ed ha causato il crollo di qualche pezzo di cornicione caduto in prossimità del sagrato.

I funerali di Gazzana

Quasi in concomitanza c’era il funerale di Marco Gazzana, il 31enne di Leonforte deceduto nei giorni scorsi nel Comasco, in Lombardia, a seguito di un drammatico incidente stradale. La salma è stata restituita alla famiglia ed oggi c’è stato l’ultimo saluto all’uomo che si era trasferito nel Nord Italia per lavoro.

Sindaco, “intervento dei vigili del fuoco”

“Si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area in cui c’è stato il crollo del cornicione, presumibilmente causato da un fulmine” riferisce a ViviEnna il sindaco di Leonforte, Piero Livolsi, che ha preso parte alla funzione religiosa.

“Sagrato transennato”

“Inoltre – aggiunge il sindaco di Leonforte – ho chiesto l’intervento del personale del Comune e si è deciso, in via temporanea, di transennare la zona. Ho parlato con padre Filippo che mi ha assicurato un rapido intervento”.