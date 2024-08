Tre leonfortesi morti, fiaccolata per ricordarli

Si è svolta ieri a Leonforte una fiaccolata da piazza IV Novembre a piazza Grillo per ricordare la recente scomparsa di tre uomini, deceduti in tragiche circostanze. Una iniziativa ideata da un gruppo di cittadini, rilanciata sui social e dal gruppo Leonforte nel cuore, a cui ha aderito l’amministrazione comunale.

Chi sono le vittime

Marco Gazzana, 31 anni, vittima di un incidente stradale avvenuto nel Comasco, in Lombardia, mentre stava per recarsi al lavoro con il suo scooter. L’impatto con una macchina non gli ha dato scampo ed il suo cuore ha cessato di battere nelle ore successive dopo il trasferimento all’ospedale di Varese.

Lunedì scorso a perdere la vita in un’altra circostanza drammatica è stato Benito Leonforte, 52 anni, trovato cadavere nella sua abitazione che era stata divorata da un violento rogo.

Precedentemente, era morto, durante un soggiorno in Spagna, Giuseppe Rindone: a quanto pare sarebbe stato ucciso da un’auto pirata, secondo quanto sostenuto dal sindaco di Leonforte, Piero Livolsi.

Tanta commozione

Tanta la commozione durante la fiaccolata, del resto le tre vittime erano abbastanza note in paese: un segno di vicinanza alla famiglie, colpite da queste tragedie che hanno scosso la comunità. Un’estate tragica per Leonforte che questo agosto 2024 difficilmente lo dimenticherà.