Incendio a Leonforte, case minacciate, paura tra i residenti

Un incendio si è scatenato, nel pomeriggio intorno alle 13, in contrada Cerniglieri, a Leonforte. Le fiamme stanno minacciando alcune abitazioni, per cui i vigili del fuoco del comando provinciale di Enna stanno provando a fermare l’azione del rogo con 3 squadre ed un’autobotte.

In azione un elicottero

Si è reso necessario l’intervento di un elicottero dei pompieri per tagliare la strada all’incendio, le cui cause sono al vaglio dei soccorritori ma non è esclusa la matrice dolosa. Sono impegnate anche le squadre della Forestale e della Protezione civile