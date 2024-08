Ospedale di Leonforte, arriva un medico argentino

Un medico argentino all’ospedale di Leonforte. Alejandra Pereyra, specialista in medicina interna, prenderà servizio a settembre e nella giornata di ieri la dottoressa ha incontrato il direttore dell’Asp di Enna, Mario Zappia, il direttore sanitario Cassarà, il sindaco di Leonforte, Piero Livolsi ed il presidente del Consiglio comunale.

La riapertura della sala operatoria

“Il Direttore generale ha ringraziato l’amministrazione Comunale di Leonforte per la collaborazione fattiva e il ruolo che ha avuto per l’accoglienza della dottoressa argentina, alla quale è stata data prova tangibile della generosità della popolazione di Leonforte” spiega il sindaco di Leonforte, Piero Livolsi.

Il mese scorso, come annunciato dall’Asp e dal sindaco di Leonforte, è stata riaperta, dopo un lunghissimo stop, la sala operatoria dell’ospedale di Leonforte mentre qualche giorno prima erano rientrati gli infermieri che era stati temporaneamente spostati all’ospedale di Enna allo scopo di tagliare le code per le prestazioni sanitarie dei pazienti.

“Potenziare la sanità”

“Il direttore generale ha manifestato – dice il sindaco di Leonforte – la ferma volontà di lavorare per il rilancio della Sanità ennese, sia a livello ospedaliero che territoriale e, come abbiamo condiviso con i sindaci di Leonforte, Assoro, Nissoria, Agira e Regalbuto continueremo a fare le cose e a comunicarle solo quando sono realizzate per rassicurare la popolazione che la attenzione di tutti è massima e, soprattutto, concreta, facendo parlare solo i fatti”.