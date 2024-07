Riapre dopo anni la sala operatoria dell’ospedale di Leonforte

Si potrebbe gridare al miracolo, fatto sta che la sala operatoria dell’ospedale di Leonforte riapre oggi. L’annuncio è del sindaco, Piero Livolsi, che, nelle settimane scorse, ha incontrato il direttore dell’Asp di Enna, Mario Zappia, insieme ad altri 4 sindaci del comprensorio, per chiedere l’arrivo di medici anestesisti, il vero ostacolo alla funzionalità della sala operatoria.

Livolsi, “rientrato personale”

“Dopo anni si riapre la sala operatoria, che vedrà utilizzato il personale rientrato da Enna, con equipe operatoria impegnata a Leonforte per garantire gli interventi chirurgici presso il nostro ospedale” dice il sindaco di Leonforte.

Le paure per il futuro dell’ospedale

La settimana scorsa erano rientrati i 5 infermieri, trasferiti temporaneamente all’ospedale di Enna per abbattere le liste di attesa e questa mancanza, insieme alla cronica chiusura della sala operatoria, aveva alzato il livello di allarme sulla tenuta della struttura sanitaria.

“Ringrazio la Direzione dell’Asp per l’attenzione al nostro territorio e per avere rispettato gli impegni assunti con i Sindaci di Assoro, Nissoria, Agira, Regalbuto e Leonforte rappresentanti del Distretto nell’incontro avuto il mese scorso per il rilancio dell’Ospedale di Leonforte” conclude il sindaco di Leonforte.