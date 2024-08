Incendio divora le api di un’azienda, parte raccolta fondi

E’ stata avviata una raccolta fondi in favore di un’azienda che, in occasione del vasto incendio avvenuto il 4 agosto nell’area della Riserva Naturale Piano delle corte di Agira, ha perso buona parte della sua materia prima: le api.

“Bruciate le nostre api”

Un danno economico non indifferente ma anche ambientale solo che i titolari sono praticamente in ginocchio, per cui hanno chiesto aiuto. “Tutte le api e le arnie presenti – scrive l’organizzatore, Giuseppe Ficarra – sono andate letteralmente bruciate. Decenni di sacrifici e di impegno nel portare avanti l’ape nera sicula sono andati in fumo in pochi minuti”.

L’appello

L’imprenditore ha lanciato un appello perché possa essere aiutato nel ripartire. “La nostra azienda in seguito al grave danno subito giorno 4 agosto 2024, vista la disponibilità della maggior parte della comunità da a tutti la possibilità di contribuire con un sostegno economico la nostra ripartenza” spiegano i responsabili dell’azienda.

1000 euro in 2 giorni

Su GoFundMe è scattata quindi una raccolta fondi per l’acquisto di nuove arnie: sono già stati raccolti mille euro in due giorni.