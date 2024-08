Pozzo ad Agira, trovata l’acqua, “prima i controlli sanitari”

E’ stata trovata l’acqua nel pozzo scavato nel territorio di Agira come annunciato dal sindaco, Maria Greco, che ha presenziato agli interventi di trivellazione della cavità.

Le parole del sindaco di Agira

“Da quanto abbiamo potuto appurare – riferisce il sindaco di Agira a ViviEnna – potremo disporre di 10 litri di acqua al secondo ma prima di mettere a disposizione la risorsa idrica per la nostra comunità saranno necessari dei controlli per testarne la sicurezza. A quel punto, non credo che ci saranno problemi di tempo, per cui sarà immediatamente operativo”.

Incontro col prefetto

I sindaci, comunque, sanno che la situazione è grave, del resto un solo pozzo non è che può risolvere il problema. E così, nella giornata di ieri, i capi delle amministrazioni comunali hanno avuto modo di vedersi, decidendo di chiedere un incontro con il prefetto, per via di alcuni problemi di ordine burocratico che stanno sorgendo. “E’ necessario – dice a ViviEnna il sindaco di Agira – che si provveda a snellire alcuni iter burocratici, capaci di rendere più complicati gli interventi per la trivellazione dei pozzi”