Valguarnera, lascia l’assessore Scarlata, Telaro in pole

Turnover in seno all’Amministrazione comunale di Valguarnera .Lorenzo Scarlata, assessore all’agricoltura, al verde pubblico, alle politiche giovanili ha rassegnato le dimissioni.

Il totonomi

Si tratterebbe di un turnover già programmato per il mese di gennaio prossimo, ma Scarlata – come ci ha fatto sapere – ha voluto anticipare i tempi per motivi personali. Tanti i nomi che circolano per la sostituzione in queste ultime ore, ma il più insistente, salvo sorprese, sembra essere quello della consigliera comunale Gaetana Telaro, vicina alla sindaca. In tal caso, qualora la consigliera lasciasse lo scranno consiliare, a subentrarle sarebbe proprio lo stesso Scarlata, primo nella graduatoria a scorrere dei non eletti.