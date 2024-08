Calascibetta, la sagra del salsiccia e poi il Palio dei Berberi

Entrano nel vivo i festeggiamenti a Calascibetta in onore della Madonna di Buonriposo, che, oltre al lato religioso, vedono protagonista l’arte culinaria locale. Oggi (sabato 31 agosto) è in programma alle ore 20:30 la tradizionale “Sagra della Salsiccia“, che, dopo cinquant’anni, ha ricevuto il marchio di “Sagra di

qualità”. Lo scorso anno, due ispettori, hanno messo sotto la lente di ingrandimento sia il lato culinario sia quello storico-turistico-religioso della festa.

Il riconoscimento

Due giorni per decidere se la “Sagra” avesse tutti i presupposti per il salto di qualità e proiettare i festeggiamenti di Buonriposo in campo regionale e nazionale. Alla fine il riconoscimento c’è stato, utile, oltretutto, alla promozione dei prodotti tipici del territorio, alla tutela della cultura, del folklore, delle tradizioni, del turismo e dell’economia della zona. L’evento culinario, in programma oggi e patrocinato dall’Amministrazione comunale, vedrà impegnati i volontari della Pro Loco distribuire più di duecentocinquanta chili di salsiccia, panini e del buon vino. Un tributo all’arte culinaria xibetana che si terrà a ridosso del Santuario, distante tre chilometri dal centro storico di Calascibetta.

Il lavoro delle associazioni

Per ottenere il tanto agognato marchio di “qualità” c’è voluto un lavoro certosino portato avanti sia dall’Unpli provinciale (Unione nazionale Pro Loco d’Italia), presidente Maria Rita Speciale, sia dalla locale Pro Loco, guidata da Giuseppe Leonora. Una promozione turistica per cercare di dare un impulso economico al territorio xibetano. E’ stato infatti anche il lavoro della Pro loco, oltre quello dell’assessorato al Turismo e Spettacolo, guidato da Daniele La Paglia, che ha permesso la riuscita dei festeggiamenti del santo patrono, avvenuti la prima settimana di agosto.

Palio dei Berberi

Il lato folkloristico della festa di Buonriposo, invece, continuerà domani (1 settembre), alle ore 16, con il “Palio dei Berberi”, centenaria corsa dei cavalli di origine araba, si fa risalire all’800 d.C., che si caratterizza per la sfida tra fantini che cavalcano a pelo e si inseguono lungo i trecento metri di tratto sterrato (la politica si tenga in disparte da qualunque decisione al fine di evitare spiacevoli episodi, come quelli

avvenuti lo scorso anno). Il culmine della festa lunedì, alle 19:00, con la processione del simulacro della Vergine. A seguire lo spettacolo musicale, si annuncia interessante, con il gruppo “Sud Sound System”.