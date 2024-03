Marchio di qualità per la Sagra della salsiccia

Il tanto agognato riconoscimento, alla fine, è arrivato. Ieri, nella Sala Koch del Senato della Repubblica, la “Sagra della salsiccia“, in programma il primo sabato di settembre in occasione dei festeggiamenti della Madonna di Buonriposo, è stata insignita del marchio “Sagra di Qualità”.

Il riconoscimento

Un riconoscimento, che, ogni anno, viene assegnato dall’Unpli -Unione Nazionale Pro Loco d’Italia- a delle manifestazioni organizzate dai volontari delle Pro Loco locali. Quarantacinque, quest’anno, le sagre che hanno ricevuto il sigillo. A ricevere il premio, a Roma, Sara Savarino, vice presidente della Pro Loco di Calascibetta, e l’assessore alla Cultura del comune xibetano, Maria Rita Speciale, che ha portato con se anche la sua piccola creatura, Azzurra, 18 mesi, diventata la mascotte dell’evento. Tra i presenti alla cerimonia, il senatore Antonio De Poli, che da qualche anno ha preso a cuore il lavoro delle Pro Loco, e il presidente nazionale Unpli Antonio La Spina. Un progetto nato nel 2019 per volontà dell’Unpli e che sino a oggi ha certificato 117 eventi con il marchio “Sagra di Qualità”.

I criteri

Si tratta di un sigillo assegnato alle manifestazioni con più di 5 anni di età e che rispettano i criteri di tipicità del prodotto, sostenibilità, sicurezza e igiene alimentare. “E’ un premio-ha sottolineato l’assessore alla Cultura Maria Rita Speciale- che va alla comunità xibetana, che, in occasione della Sagra, è presente, impegnata affinchè questa tre giorni di festa riesca in pieno. Naturalmente- ha continuato la Speciale- il merito va ai soci della Pro Loco, i quali da più di cinquant’anni si spendono per la riuscita dell’evento”. Lo scorso anno, due ispettori, giunti a Calascibetta dalla Calabria e dalla Lombardia, hanno avuto il compito di mettere sotto la lente di ingrandimento sia il lato culinario sia quello storico-turistico- religioso della festa. Due giorni che hanno deciso, in qualche modo, le sorti dell’intera festa di Buonriposo, proiettandola, con il riconoscimento ufficiale di ieri, in campo regionale e nazionale.

La promozione

Un “premio” utile alla promozione dei prodotti tipici del territorio, alla tutela della cultura, del folklore, delle tradizioni, del turismo e dell’economia della zona. L’evento culinario, patrocinato dal Comune, si svolge il primo sabato di settembre e vede impegnati i volontari della Pro Loco, presieduta da Giuseppe Leonora, distribuire circa duemila panini, duecentocinquanta chili di salsiccia e del buon vino. Un tributo all’arte culinaria xibetana che si tiene a ridosso del Santuario, distante tre chilometri dal centro storico di Calascibetta.

