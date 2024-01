La sagra della salsiccia ha il marchio di qualità

La sagra della salsiccia, che si svolge in occasione della festa di Buonriposo, ha ricevuto, ufficialmente, il marchio di “Sagra di qualità”. Il 2023, era stato detto, poteva essere l’anno buono. Così è stato.

L’annuncio

Ieri è arrivato l’annuncio degli ispettori Unpli (Unione nazionale Pro Loco d’Italia), i quali, lo scorso mese di settembre erano venuti a Calascibetta, in occasione della ricorrenza della festa della Madonna di Buoriposo, per osservare l’andamento dei festeggiamenti. I due ispettori, giunti dalla Lombardia e dalla Calabria, avevano messo sotto la lente di ingrandimento sia il lato culinario sia quello storico- artistico-religioso della festa. Giudizio ampiamente positivo. Così, dopo cinquant’anni, la “Sagra della salsiccia”, ha ricevuto il sigillo di “qualità”, proiettando la festa di Buonriposo in campo regionale e nazionale. Un

riconoscimento utile alla promozione dei prodotti tipici del territorio, alla tutela della cultura, del folklore, delle tradizioni, del turismo e dell’economia della zona.

L’evento

L’evento, patrocinato dall’amministrazione comunale, in programma la prima settimana di settembre, vede ogni anno impegnati i volontari della Pro Loco distribuire oltre duemila panini, duecentocinquanta chili di salsiccia e del buon vino. Un tributo all’arte culinaria xibetana che si tiene nello stand della Pro Loco, nei pressi del Santuario, distante tre chilometri dal centro storico di Calascibetta. Un lavoro certosino, quello che ha portato gli ispettori a riconoscere la certificazione di “Sagra di qualità”, portato avanti da due enti di promozione turistica, ovvero la Pro Loco locale e l’Unpli provinciale, con lo scopo di dare un impulso, dal punto di vista economico, per la crescita del territorio.

La cerimonia

Giovani e non, come Sara Savarino, Nives Colianni, Roberta Bruno, Peppino Serpotta, Pietro

Folisi, ma anche i due presidenti degli enti turistici, Giuseppe Leonora e Maria Rita Speciale, da qualche anno portano avanti progetti mirati, lavorando con passione, per promuovere le bellezze artistiche e le tipicità del posto. Nella prossima settimana verranno resi noti i dettagli in merito a data, luogo e modalità

di partecipazione alla cerimonia, che si svolgerà a Roma in primavera.

Francesco Librizzi