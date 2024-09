Enna regina di Coppa, vince a Favara e passa il turno

E’ da sogno l’Enna di Pagana che passa il secondo turno di Coppa Italia vincendo per uno a zero a Favara. Un successo in trasferta anche se formalmente i gialloverdi hanno giocato in casa ma l’indisponibilità del Gaeta, al centro di lavori che si concluderanno tra un paio di mesi, ha impedito alla società di poter organizzare la gara tra le propria mura.

E’ bastato un gol di Cicirello al 15esimo della ripresa a sbarrare la strada all’Enna verso un nuovo turno in Coppa Italia, competizione che, evidentemente, piace ai ragazzi di Pagana.

La cronaca

Nella prima frazione solo una occasione: punizione di Rotella al 31’ dalla trequarti, colpo di testa di Cicirello di poco fuori. Nella ripresa, al 10’ destro potente di Moreso parato dal portiere. Al 15’ vantaggio gialloverde: Sena sfugge sulla sinistra, serve in profondità per Barile che dal fondo crossa basso per Cicirello che di sinistro fulmina il portiere. Quindi occasione nel finale di Timmoneri e parata del portiere.

Le formazioni

Enna: Simeoli, Batista (17’ st Amenta), Kalombola, Joao Pedro (1’ st Cristiano), Demoleon L., Mbaye, Cicirello (36’ st Bamba), Rotella, Lusha (1’ st Timmoneri), Aldair (1’ st Moreso), Barile. All. Pagana.

Castrum Favara: Scuffia, Cannino, Cammilleri, De Min (30’ st Puccio), Vaccaro, Mirabelli (47’ st Tavella), Scalia, Baglione (25’ st Limblici), Ortiz, Mudasiru (17’ st Frangiamone), Avanzato. All. Infantino.