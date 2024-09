Premio San Cataldo assegnato al medico Raffino

Il decimo Premio San Cataldo è stato assegnato al medico legale Cataldo Raffino, per essersi distinto nella professione e nel volontariato a sostegno della vita.

Chi è il vincitore

Il premio è organizzato dal circolo culturale La Fionda e ogni anno viene conferito ai gaglianesi che si sono distinti in modo particolare, dando lustro al proprio paese d’origine. Raffino è nato nel 1969 e, dopo la maturità scientifica, si è laureato in Medicina e chirurgia, specializzandosi in Medicina legale e delle assicurazioni. Oltre a fare il medico legale, svolge la funzione di consulente per i tribunali, lavora per l’Inail, è docente all’unversità Kore di Enna e ha svolto prestazioni medico-legali gratuite come volontario. Inoltre collabora allo studio scientifico delle reliquie di San Maurizio sepolte a Gagliano.

Consegnato da don Ruggiero

Il premio è stato consegnato da don Pietro Antonio Ruggiero, il quale ha sottolineato l’importanza delle radici: “Questo premio va a chi ha onorato e non ha rinnegato questa terra”. Raffino ha ringraziato tutti dicendosi onorato: “Gagliano ha contribuito a modellare la persona che sono. Mi porto l’umiltà e il ricordo della mia provenienza. Nella vita mi guidano integrità, professionalità e rispetto per la vita umana. Il bene è la risposta più potente che possiamo dare. Questo premio mi fa capire quanto sia importante dare ciò che si è ricevuto. Dedico questo premio ai miei familiari, amici e colleghi. Mi impegno a portare avanti i valori che questo premio comporta”. Anche il presidente del circolo La Fionda, Cataldo Ramoscello, ha voluto esprimere parole di gratitudine: “Oltre ad essere un grande professionista, Raffino è una persona con i piedi per terra, legato alle proprie radici”. La serata è stata intervallata da intermezzi musicali eseguiti all’organo dal maestro Giuseppe Liccardi di Troina.