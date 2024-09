Presidi sanitari scoperti, incarichi per 27 medici

La Direzione strategica dell’Azienda sanitaria provinciale di Enna ha conferito da primo di settembre 27 incarichi temporanei di Assistenza primaria ad attività oraria per numerose sedi di Continuità assistenziale, le ex Guardie mediche.

Hanno accettato l’incarico

Su proposta dell’Unità operativa cure primarie, per assicurare la continuità del servizio nei presidi scoperti dal 1° settembre, “sono state acquisite le disponibilità dei medici inseriti nella graduatoria aziendale predisposta in base all’Accordo Nazionale di lavoro, e, in aggiunta, anche dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta che hanno formalizzato l’assenso ad accettare ore di servizio presso le sedi risultate carenti” spiegano dall’Asp.

Coperto anche il carcere

Gli incarichi conferiti, suddivisi in due distinti elenchi per impegni orari e sedi, consentiranno ai presidi della ex Continuità Assistenziale “di non presentare carenze nel servizio all’utenza in numerosi Comuni ennesi. L’atto deliberativo è immediatamente esecutivo per garantire il regolare funzionamento delle sedi individuate, tra le quali vi è anche la Casa Circondariale di Enna” fanno sapere dall’Asp di Enna.



I professionisti interessati sono 27 che presteranno servizio in 16 sedi di Assistenza Primaria ad attività oraria. Il Direttore Sanitario dell’ASP di Enna, dott. Emanuele Cassarà, afferma: “Con la delibera di conferimento incarichi, questa Direzione conferma l’attenzione per il territorio, unico baluardo al sovraffollamento dei Pronto Soccorso ospedalieri. Con la copertura delle sedi di Guardia Medica , insieme alla presenza dei Medici di Medicina Generale, gli assistiti hanno costantemente un medico per affrontare le patologie che possono ricevere assistenza sul territorio e senza ricorrere al Pronto Soccorso. ”