Meno acqua dall’Ancipa, da lunedì ulteriori razionamenti nell’Ennese

Si aggrava la crisi idrica e la diminuzione dei livelli degli invasi costringe a diminuire i prelievi e quindi ad ulteriori razionamenti dell’acqua che riguarderanno varie province.

Siciliacque informa che, come da indicazioni della Cabina di Regia per l’emergenza idrica e dell’Autorità di Bacino della Regione Siciliana, lunedì inizierà la nuova fase dei razionamenti. Di fatto si darà seguito all’ulteriore fase programmata di razionamento dei prelievi d’acqua dalla diga Ancipa, secondo le medesime modalità applicate nella fase precedente e questo comporterà una minore disponibilità di acqua per tutte le aree servite proprio dall’Ancipa.

La riduzione Ancipa parzialmente compensata

La riduzione sarà solo parzialmente compensata da altre misure d’emergenza. in particolare la compensazione avverrà in misura pari a circa il 50% dalle nuove risorse idriche provenienti dai pozzi del Nisseno e dell’Ennese, ripristinati dai rispettivi gestori d’ambito. La misura interesserà Acquaenna, Caltaqua, Consorzio di Bonifica 4 Cl, Consorzio Bonifica 6 En, Comune di Capizzi, Comune di Gangi e altri utenti minori.

Cosa cambierà nella distribuzione

Alla luce della programmazione già nota e nell’ambito delle rispettive competenze e responsabilità operative, spetterà a tali gestori fornire indicazioni a Siciliacque su come distribuire le riduzioni definite nei punti di consegna presenti sui vari territori. Una piano di distribuzione complesso alla luce delle difficoltà già note.

La situazione pre esistente

La turnazione dell’erogazione dell’acqua a Enna bassa, già annunciata da Acquaenna, il gestore del servizio idrico, era già complessa con l’acqua disponibile ogni 3 giorni mentre da ieri (in vista di lunedì) si passa a turnazioni a 4 giorni. Si modificano le abitudini dei residenti, considerato che qui l’acqua prima arrivava a giorni alterni per poi passare ogni 3 giorni ma da sabato ci sarà una nuova turnazione

Contrada Ferrante

Si inizierà, a partire da sabato 7 settembre, con contrada Ferrante: la distribuzione avverrà ogni quattro giorni dalle ore 05:00 alle ore 14:00. Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 11/09/2024, 15/09/2024 e così a seguire.

Santa Lucia

Nella zona di Santa Lucia la distribuzione avverrà ogni quattro giorni, a partire da lunedì 09/09/2024 inizio erogazione dalle ore 05:00 alle ore 14:00. Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 13/09/2024, 17/09/2024 e così a seguire.

Via Castelvecchio e Torre di Federico

Acquaenna comunica che, “nelle Vie Castelvecchio e Torre di Federico, ricadenti nella distribuzione della maglia n° 13, a partire da oggi 04/09/2024, l’erogazione avverrà con la turnazione della maglia n° 11. Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 08/09/2024, 12/09/2024 e così a seguire” si legge nella nota della società.