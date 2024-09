A19, demolito il sovrappasso ma l’apertura degli svincoli slitta ancora

Sono stati demoliti i quattro impalcati del sovrappasso dello svincolo di Enna della A19 che saranno sostituiti con nuovi ma in acciaio corten. Sostanzialmente, non cambia nulla per la viabilità: lo svincolo di Enna potrà essere percorso per chi da Enna dovrà recarsi a Catania e per chi da Palermo vorrà recarsi a Enna.

Slitta l’apertura, “entro dicembre”

Non ci sono date certe per l’apertura degli altri percorsi della A19 per chi, insomma, da Catania deve raggiungere Enna e chi da Enna deve recarsi a Palermo. A quanto pare, sarebbe stata data una indicazione approssimativa, “entro dicembre”.

Al momento, come è noto i veicoli da Catania verso Enna sono costretti ad uscire dagli svincoli del Dittaino o di Mulinello, percorrendo la Statale 192, mentre i mezzi provenienti da Enna e diretti verso Palermo sono costretti ad uscire a Ferrarelle mentre i camion sono dirottati a Capodarso.

I lavori alle gallerie della rete ferroviaria

Tra i motivi di questo possibile ulteriore slittamento, ci sarebbero i lavori alla rete ferroviaria proprio in prossimità di Enna che, stando ad una autorevole fonte, allungheranno ancora i tempi di consegna definitiva dei lavori di ammodernamento dello svincolo autostradale di Enna che ammontano a 19 milioni e 521 mila euro. Un accavallamento di interventi che potrebbe, dunque, creare altri problemi ad un lavoro che, nel corso degli anni, ha già subito diversi stop and go.