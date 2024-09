Save the lake, Mpa, “puntiamo al recupero sostenibile”

“Esprimiamo soddisfazione ed ottimismo per il confronto avvenuto rispetto all’evento ‘Save the lake’. Una cabina di regia tra gli enti preposti che dovrà avviarsi verso una progettualità di quell’area della città che reputiamo fondamentale in direzione della sostenibilità ambientale e della ripresa del nostro lago entro e non oltre la prossima finanziaria regionale”.

L’iniziativa ed i problemi del lago di Pergusa

Lo affermano i componenti del gruppo Mpa al Consiglio comunale di Enna insieme al coordinamento Mpa della città in merito all’iniziativa voluta dall’amministrazione per discutere con i cittadini, le imprese e le parti sociali il futuro dell’area di Pergusa che vede al centro il lago, le cui condizioni si sono aggravate quest’anno per via della siccità. E’ anche nata la Fondazione Lago di Pergusa, istituita dall’ex assessore al Territorio ed Ambiente, Elena Pagana, qualche giorno prima delle sue dimissioni.

La città di Enna secondo il Mpa

Gli esponenti del Mpa elencano le iniziative di questa amministrazione che, nel futuro prossimo, porterà benefici alla città.

“Quando abbiamo lamentato scarsa attenzione per la città di Enna in merito alle mancate risorse per il capoluogo da parte dell’assemblea regionale siciliana rispetto a qualche ‘mancetta’, lo abbiamo fatto in modo vigoroso, perché non è immaginabile che lo stesso capoluogo perda opportunità e risorse che possano apportare benefici. Arriveremo a breve alla chiusura dei lavori del Castello di Lombardia, che rimarranno nella storia della città, alla riqualificazione del palazzo delle benedettine, altro risultato storico, così come ai lavori dello stadio così come a quelli del Pisciotto così a come tanti cantieri che sono il simbolo di una Enna che è dinamica e che è il frutto del lavoro della maggioranza che governa questa città. Ci prepareremo, poi, per i festeggiamenti natalizi, per cui l’assessore al Ramo ha iniziato la programmazione. Fiduciosi che in questo percorso anche l’opposizione, su determinati temi, possa dare il suo contributo”.

I ringraziamenti

Il Mpa snocciola complimenti agli organizzatori di Save the lake. “Un grazie, da parte del gruppo politico che rappresentiamo, all’assessore Mirko Milano che, con grande dedizione ha portato avanti un evento che ha coinvolto non solo le istituzioni ma tutta la città che ha potuto usufruire di una location unica; all’assessore con delega su Pergusa Rosario Vasapollo, oltre che all’amministrazione tutta con in testa il sindaco Maurizio Di Pietro, agli enti ed associazioni intervenute che siamo certi daranno un contributo prezioso. Un ringraziamento particolare all’assessore Regionale Roberto Di Mauro che ha dato un segnale preciso e concreto, che va oltre alla presenza e che porta a finanziamenti mirati, con una idea che parte dal territorio, per cui noi saremo pronti a collaborare.