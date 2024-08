Maltempo, la conta dei danni a Enna e Pergusa

Da stamani i volontari dell’Ente Corpo Protezione Civile sono a lavoro per pattugliare tutte le zone interessate ieri dai danni del temporale che ha colpito Enna con alberi caduti, strade invase dal fango e tombini otturati a causa del fogliame e dei detriti che vanno rimossi.

Il lavoro dei soccorritori

E questo, dopo un pomeriggio impegnativo per le 3 squadre in strada, con 15 unità ciascuna, ed una in sala operativa che coordinava le segnalazioni e gli interventi, che ieri, sotto la pioggia battente, hanno operato per evitare il peggio. Il violento temporale, infatti, ha provocato la caduta di alberi , l’occlusione delle caditoie, mentre i volontari sono intervenuti per soccorrere alcuni automobilisti che sono rimasti impantanati nel fango con le proprie auto.

Colpiti autodromo e piscine

Tra le zone più colpite, sicuramente Pergusa, sferzata anche dalla grandine e, principalmente, la zona delle piscine comunali e la parte antistante l’ingresso dell’autodromo. I volontari dell’Ente sono intervenuti, anche, sulla strada vicinale Fiumara e contrada Torre dove il fango che si era accumulato sulla carreggiata aveva messo a rischio gli automobilisti che transitavano.

L’intervento dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco del comando provinciale di Enna stanno effettuando diversi interventi di alberi abbattuti per liberare diverse stradelle secondarie.