Tennis, la coppia Bellomo Capizzi campione regionale

In età giovane è stato il mumero uno del tennis provinciale, collezionando successi anche in campo regionale. La racchetta è stata sempre la sua passione, così, in età adulta, ha pensato bene, oltre a continuare a disputare qualche torneo, di insegnare ai giovani il nobile gioco del tennis.

La coppia

L’altro ieri, all’età di 63 anni, stiamo parlando di Salvatore Bellomo, insieme all’amico e anch’esso maestro di tennis, Piero Capizzi, ha compiuto l’ennesima impresa, laureandosi campione regionale al termine del Master di Quarta Categoria, disputatosi nei campi del Circolo Tennis Calascibetta, una delle strutture sportive tra le più curate e belle dell’isola.

Battuti i ragusani

La coppia xibetana, Salvatore Bellomo-Piero Capizzi ha battuto in finale il duo ragusano formato da Andrea Baglieri e Virgilio D’Amato. A premiare gli xibetani ci ha pensato il presidente regionale della

Federazione Tennis, Giorgio Giordano, presente a Calascibetta insieme al consigliere federale Salvatore Cavallaro. “Un anno eccezionale per i colori xibetani- ha dichiarato Pietro Stivale, presidente del Circolo Tennis Calascibetta- Oltre a questo successo nel doppio, che porta la firma di Salvatore Bellono e Piero Capizzi – ha detto Stivale- va ricordata la recente impresa di Francesca Lucchese e Martina Bertuccio, che hanno vinto il titolo regionale Under 18”. Ritornando al Master di Quarta categoria, in campo individuale la catanese Alessia Cristaldi ha trionfato nel singolo femminile, superndo la ragusana Lucia Primavera, mentre Francesco Di Cataldo, anch’esso catanese, ha prevalso, nel singolare maschile, sul marsalese Francesco Giacalone.