Tennis, 2 xibetane campionesse regionali under 18

Campionesse regionali under 18. E’ l’impresa che hanno compiuto due tenniste xibetane, Francesca Lucchese e Martina Bertuccio, capaci di trionfare nell’edizione 2024 del Campionato regionale femminile under 18. Una vittoria storica per le giocatrici del “Circolo Tennis Calascibetta” che hanno avuto

la meglio, in un girone unico formato da quattro squadre, delle coetanee iscritte a Circoli tennistici blasonati, come lo storico TC Taormina, il TC Palermo e il TC Gangi.

Chi sono Francesca e Martina

Due ragazze talentuose, cresciute tecnicamente, che hanno vinto tutti gli incontri e che, il prossimo anno, indosseranno lo scudetto sulle maglie. Proprio così, l’orgoglio di giocare con il tricolore cucito addosso, perchè Francesca e Martina sono salite sul gradino più alto del podio laureandosi campionesse regionali under 18. “Per due mesi si sono allenate con grande determinazione e la loro crescita tecnica e mentale ha portato a questo meritatissimo traguardo”, ha dichiarato il tecnico Piero Capizzi, aggiungendo: “Non è stato un percorso facile, ma la dedizione e la passione di Francesca e Martina hanno fatto la differenza”.

Orgoglio di Calascibetta

Si tratta di un traguardo importante che riempie di orgoglio non solo le due tenniste, ma tutta la comunità sportiva xibetana. E’ il giusto premio per il costante lavoro messo in atto dal “Circolo Tennis Calascibetta” che trova posto all’interno di una struttura sportiva, quella di Pianolonguillo, diventata un vero “gioiello” in ambito regionale.

Francesco Librizzi