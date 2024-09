Cammarata stoppa l’opposizione, “ecco il piano per gestione dei boschi”

Nel giorno del Consiglio comunale di Piazza Armerina in cui tra i punti all’ordine del giorno ci sono gli incendi nei boschi, che hanno devastato una buona fetta del territorio in questa caldissima estate, il sindaco, Nino Cammarata, ha annunciato la pubblicazione del decreto della Regione sul piano di gestione dei boschi di Piazza Armerina.

La replica all’opposizione

Una risposta alla nota di ieri dei consiglieri di opposizione che, alla vigilia del Consiglio, avevano attaccato l’amministrazione e la maggioranza accusandoli di aver fatto poco o nulla per affrontare questa emergenza.

Cammarata, “ecco il decreto”

“C’è il decreto pubblicato – svela Cammarata in un video sulla sua pagina social – sul piano di gestione dei boschi di Piazza armerina. Uno strumento che parlerà di prevenzione, di costruzione e fruizione dei nostri boschi: sono atti concreti su cui abbiamo lavorato da tempo, partendo dai 200 mila euro messi a disposizione della Regione anche grazie all’ex assessore Elena Pagana”.

Il piano di Protezione civile

Lo stesso sindaco ha poi annunciato il via libera della giunta al piano di Protezione civile “che non era aggiornato da decenni” dice Cammarata. Che aggiunge: “Un capitolo del quale parla degli incendi nei boschi, finalmente abbiamo un ulteriore strumento per la tutela del territorio”.

La stoccata all’opposizione

Il sindaco si toglie un sassolino dalle scarpe e lancia un affondo all’opposizione. “Il piano di gestione dei boschi e della Protezione civile lo presenteremo alla città. Lo dico nel giorno in cui il Consiglio comunale discuterà di questo tema e servirà a ricordare a qualche sbadato consigliere tutte le azioni poste in essere che non saranno sufficienti ma attestano l’impegno dell’amministrazione” chiosa Cammarata.