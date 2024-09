No all’autonomia differenziata, banchetti della Uil a Enna

Sarà domani il Firma day Uil, la giornata per la raccolta delle firme necessarie per chiedere il referendum ai fini dell’abrogazione dell’Autonomia differenziata. Una iniziativa spalmata in tutte le province della Sicilia. Ad Enna i banchetti saranno allestiti domani (11 settembre) dalle 9.30 alle 13 in piazza San Francesco.

Uil, “sì ad una Italia giusta”

“In tutte le province siciliane, come nel resto del Paese, il “Sindacato delle Persone” sarà impegnato domani – mercoledì 11 – nel “Firma Day Uil” per sostenere la proposta di referendum abrogativo delle norme sull’Autonomia differenziata. E dire Sì all’Italia unita, libera, giusta” spiegano dalla Uil Sicilia.

L’Autonomia differenziata

In 11 articoli, la nuova norma definisce le procedure legislative e amministrative per l’applicazione di quanto previsto dalla Carta, regolando le procedure per intese tra Stato e quelle Regioni che decideranno di chiedere una autonomia differenziata in 23 materie. Prima di presentare la richiesta, ogni singola Regione dovrà acquisire pareri di Comuni, Province ed enti regionali del suo territorio.

Le materie per cui è possibile questa richiesta sono: salute, istruzione, sport, ambiente, energia, trasporti, cultura e commercio con l’estero. Per 14 di queste materie vanno definiti i Lep, Livelli Essenziali di Prestazione. Lo Stato e la Regione richiedente l’autonomia differenziata avranno tempo 5 mesi dalla richiesta della Regione per arrivare a un accordo. Le intese potranno durare fino a 10 anni e poi essere rinnovate, e potranno anche essere interrotte prima della scadenza da Stato o Regione con preavviso di almeno 12 mesi.

Le altre sedi dei banchetti

Queste le sedi dell’iniziativa referendaria. A Palermo dalle 9 alle 13 in via Ruggero Settimo-angolo via Generale Magliocco; ad Agrigento dalle 10 alle 13 a Porta di Ponte; a Marianopoli (9.30-12.30, corso Umberto I) e Gela dalle 16 alle 19 in corso Vittorio Emanuele; a Catania dalle 9.30 alle 13 in piazza Alonzo di Benedetto. A Messina dalle 10.30 alle 13 in viale San Martino 181 (isola pedonale, nei pressi di Zara), a Barcellona e Sant’Agata Militello(10.30-13) dinanzi agli ingressi degli ospedali; a Ragusa, Modica e Vittoria dalle 9 alle 13 in via Roma, via Medaglie D’Oro e via Garibaldi; a Siracusa dalle 8 alle 11 al Mercato settimanale Parco Robinson nelle vie Bonincontro, Madre Teresa di Calcutta e Alessandro Specchi; a Trapani dalle 9 alle 12 nella Villa Margherita.