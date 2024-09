Spettacolo di Alessandra Salerno al Duomo

Si terrà giovedì 12 settembre alle ore 20 al Duomo di Enna lo spettacolo “Alessandra Salerno – Acoustic Spiritual Night”. L’evento è inserito nell’ambito delle celebrazioni per i 150 anni della fondazione della Confraternita Maria SS. della Visitazione. Lo spettacolo è una sorta di spirituals, inni a Maria e tutta la magia della voce più calda della Sicilia accompagnata dal suo incantevole strumento e dal maestro Manfredi Tumminello alla chitarra.

Artista di fama internazionale

Alessandra Salerno è una delle artiste siciliane più quotate a livello internazionale. Conosciuta al grande pubblico per la sua partecipazione al Talent in onda su Rai 2 “The Voice of Italy” e dove è stata ritenuta dalla critica la migliore cantante dell’edizione. La sua musica partendo dalla Sicilia, è stata esportata per l’Europa facendo tappa negli Stati Uniti, in Brasile, e recentemente negli Emirati Arabi. Agli inizi del 2020 fonda la No Quiet Women Orchestra la prima orchestra pop soul tutta al femminile d’Europa.



“NoQuiet” pensato come un’unica parola che significa letteralmente no quiete, niente silenzio. Un

progetto musicale con una connotazione politica e sociale ben precisa. Donne che non stanno in

silenzio. Tra i brani che saranno eseguiti giovedì sera in Duomo “Amazing Grace”, Ave Maria,

Nada te Turbe, L’amore è un Miracolo.