Campi di tennis al Pisciotto, arrivati gli archi per la copertura

“Con un trasporto eccezionale, dopo avere percorso l’Italia, stamattina sono arrivati a Enna i giganteschi archi che costituiranno la copertura del campo dì tennis della zona Pisciotto“. A darne notizia l’assessore con delega allo sport, Rosalinda Campanile, che prosegue: “Una struttura moderna, elegante, con materiali di raffinata bellezza che contribuirà a fare di quella zona un polo sportivo di pregio dedicato al tennis”.

Il sindaco

In via di completamento anche i lavori alla club house nella stessa area. Soddisfazione è stata espressa anche da parte del Sindaco Dipietro nel vedere realizzare “un complesso cosi bello e funzionale che rende Enna una città completa per lo sport”. L’assessore Campanile, ringrazia il comandante dei vigili urbani, dott.ssa Voria, per avere seguito con attenzione l’arrivo del trasporto eccezionale e gestito il traffico del posteggio Pisciotto al meglio e senza creare troppi disagi al servizio navetta. “A seguire i lavori sul posto l’ing. Noemi Scarlata dell’ufficio tecnico, nella qualità di RUP, che ringraziamo – conclude la Campanile – per la collaborazione in un momento in cui i pochi tecnici gestiscono un’enorme mole di lavoro”.