Collegamenti tra Enna e stazione, “navette come per il Pisciotto”

E’ una delle note più dolenti ad Enna la mancanza di collegamenti continui tra la stazione ferroviaria e la città. I viaggiatori, una volta arrivati a destinazione, non hanno alcun servizio di trasporto immediato che possa consentirgli di recarsi nel capoluogo.

Il caso dei turisti rimasti a piedi

Insomma, niente autobus, come emerso due giorni fa quando il consigliere comunale del Pd, Marco Greco, ha detto di aver dato un passaggio a dei turisti rimasti smarriti dopo essere arrivati alla stazione di Enna. In tanti, come un lettore di ViviEnna che ha scritto in redazione, hanno denunciato l’inerzia della classe politica su questo tema.

La mozione sui collegamenti

In realtà, un atto c’è, come racconta lo stesso consigliere Greco: si tratta di una mozione, votata in aula all’unanimità nella primavera del 2022 che impegnava l’amministrazione a potenziare il servizio di trasporto pubblico.

Tra i punti chiave c’è proprio quello legato all”implementazione dei collegamenti su gomma tra stazione ferroviaria e terminal di Enna bassa” si legge nella prima mozione presentata da Greco, il quale, però, sostiene che nella seconda, “si chiese il collegamento anche con Enna alta”.

Nessun passo in avanti

Come è di tutta evidenza, quella mozione non ha avuto alcun seguito, per cui “i collegamenti restano davvero isolati, ce ne sono pochissimi ogni giorno, senza contare che quelli esistenti non combaciano con l’arrivo dei treni alla stazione di Enna” aggiunge il consigliere del Pd di Enna.

“Fare come a Pisciotto”

Il consigliere comunale del Pd sostiene che è possibile creare una tratta “autonoma”, insomma sganciata da quelle già previste dal gestore del trasporto pubblico. “C’è un precedente – spiega a ViviEnna il consigliere del Pd, Marco Greco – ed è quello relativo al parcheggio scambiatore al Pisciotto: qui si può lasciare la macchina e prendere poi una navetta per raggiungere il centro storico”.