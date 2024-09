Crolla tetto di una scuola elementare a Pergusa

E’ crollato il tetto della palestra della scuola elementare di Pergusa. L’incidente che è avvenuto alle 10 del mattino di oggi durante i lavori di ristrutturazione dello stesso locale e di altri.

Le indagini ed i feriti

Non si comprendono ancora le ragioni del cedimento su cui indagano le forze dell’ordine che hanno avviato le indagini ma sono 4 le persone ferite: sono gli operai dell’impresa impegnata negli interventi che sono stati estratti dalle macerie dai vigili del fuoco del comando provinciale di Enna. Uno è grave ed è stato trasferito in elisoccorso in un ospedale mentre gli altri tre sono stati trasferiti negli ospedali di Enna e Piazza Armerina.