Il crollo del solaio alla vigilia dell’apertura della scuola

Prima del cedimento del solaio della palestra della scuola, nell’istituto elementare di Pergusa c’erano gli insegnanti ed il personale scolastico che stavano predisponendo l’apertura della scuola, prevista per domani.

Persone evacuate

Per motivi di sicurezza, le persone che erano nell’edificio sono state evacuate per consentire ai vigili del fuoco ed ai carabinieri di effettuare i sopralluoghi e svelare le cause dell’incidente in cui sono rimaste ferite 4 persone, gli operai dell’impresa che ha avuto l’incarico di effettuare i lavori.

Le ipotesi sulle cause

Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, sembra che il crollo sia avvenuto subito dopo la gettata di cemento, altre fonti autorevoli del Comune ipotizzano che sia ceduta l’impalcatura su cui si sarebbe dovuto poggiare il solaio. Elementi che sono al vaglio dei magistrati della Procura di Enna che hanno aperto una inchiesta sull’incidente. Per uno dei feriti, le cui condizioni sono apparse gravi, è stato disposto il trasporto in elisoccorso all’ospedale di Caltanissetta. Gli altri tre sono stati trasporti negli ospedali di Enna e Piazza Armerina.