Estate Tremestierese 2024: doppio appuntamento con la musica

Nuovi appuntamenti nell’ambito del cartellone dell’Estate Tremestierese 2024, la rassegna di eventi a ingresso gratuito, organizzata dal DalVivo Produzioni per il Comune di Tremestieri Etneo con il Patrocinio dell’Assessorato Regionale allo Sport Turismo e Spettacolo.

Il 14 settembre in Corso Sicilia alle 21.30 spazio alla musica italiana con la Tribute Band di Vasco Rossi, Colpa del Blasco, mentre il 15 settembre, sempre in Corso Sicilia, via all’evento Sanremo è sempre Sanremo, una serata musicale che renderà omaggio ai brani più iconici della manifestazione canora più importante d’Italia.

Colpa del Blasco, capitanata dal frontman Ciccio Rock, nasce nel 2015. Nel corso degli anni, il gruppo si è esibito con successo passando dai live club più rinomati ai teatri fino ai palchi delle piazze siciliane, spesso come opening band di artisti di livello nazionale.

Il gruppo porterà sul palco, per circa due ore di concerto, non una mera imitazione del più importante rocker italiano, ma un’interpretazione personalizzata delle più note canzoni di Vasco Rossi, da Albachiara a Vita Spericolata a Sally. La band è composta da: Francesco Giliberto (piano e tastiere), Francesco Guzzardi (chitarra elettrica), Davide Puccio (basso elettrico) e Daniele Modica (batteria e percussioni).

Il 15 settembre spazio a Sanremo è sempre Sanremo, uno spettacolo (con inizio alle 21,30) portato in scena dalla storica Orchestra Atmosfera Blu e caratterizzato dalla presenza di una regia video che, in diretta, proporrà sul grande schermo anche le immagini del pubblico che così diventerà uno dei protagonisti della serata. Sarà un vero e proprio omaggio alla manifestazione canora tra le più iconiche del panorama musicale internazionale, raccontata sia attraverso la musica sia tramite alcuni filmati che rievocheranno i momenti più salienti del Festival di Sanremo tra curiosità e notizie.

Il repertorio è stato selezionato scegliendo tra i brani di maggior successo delle varie edizioni per accontentare tutte le generazioni. Si spazierà, infatti, da Nel blu dipinto di blu, Grazie dei fiori, a L’italiano, dal Medley di brani di Lucio Dalla a Come saprei, dal Medley di brani di Povia a Si può dare di più, fino alle più recenti tra cui Una vita in vacanza, Occidentali’s Karma, Per un milione e Soldi (canzone vincitrice nell’edizione 2019). Per un omaggio completo alla storia della musica italiana, il repertorio prevede anche alcune cover che non provengono dal Festival di Sanremo: Se telefonando, Il pescatore, Con il nastro rosa, Una donna per amico e Dedicato.

L’ingresso a entrambi i concerti è gratuito.





Luogo: Estate Tremestierese, Corso Sicilia, TREMESTIERI ETNEO, CATANIA, SICILIA