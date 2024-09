L’acqua arriverà di notte, giovani di FdI, “orari insensati”

“Sono insensati gli orari di erogazione dell’acqua, che nel caso di Enna Alta, ne prevedono la disponibilità esclusivamente nella fascia oraria a cavallo tra la mezzanotte e le 8 di mattina”. Lo afferma Jacopo Mario Gessaro, presidente della sezione di Enna di Gioventù nazionale, costola di Fratelli d’Italia, in merito al nuovo piano di razionamento idrico che scatterà ad Enna: nella zona alta, l’acqua arriverà ogni sette giorni, ogni 4 ad Enna bassa, ogni 3 a Pergusa.

Le difficoltà di fare il bucato

“Anche fare una semplice lavatrice diventerà una impresa – aggiunge Gessaro – a causa di questa turnazione ingiusta e discriminatoria. La continua calendarizzazione rischia, sempre più, di causare disagi alla vita quotidiani dei cittadini, oramai esasperati dall’attuale invivibile situazione. Le autorità competenti intervengano il prima possibile per evitare ogni genere di abuso e disservizio”.

“Turnazione incredibile”

“La nuova (ennesima) turnazione idrica – dice Gessaro – ha dell’incredibile: Enna Alta ogni 6 giorni, Enna Bassa ogni 4, Pergusa ogni 3. Nonostante le salatissime bollette che siamo costretti a pagare, l’acqua diventa sempre più un bene di lusso per noi abitanti dell’entroterra siciliano. Chiediamo risposte e plausibili spiegazioni per i centinaia di ennesi (e non solo) sfiniti da ritmi assurdi”



