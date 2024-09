Enna, esordio al Gaeta, Pagana, “che emozione”

Domani alle 16 l’Enna esordirà in casa, al Gaeta, contro la Sancataldese. C’è molta emozione in città, tra i tifosi e soprattutto tra i calciatori, come svelato dallo stesso allenatore, Peppe Pagana, alla vigilia della gara di campionato.

Le parole dell’allenatore

“Ci aspettiamo una grande prestazione – dice Peppe Pagana – per bagnare l’esordio in campionato, in serie D, dopo 34 anni di assenza. E’ evidente che c’è una grande emozione e ci aspettiamo il grande pubblico in grado di darci una mano con il suo sostegno. In rosa, abbiamo tanti giovani e sappiamo che, in considerazione dell’aspetto anagrafico, la componente emotiva è una costante. Lo sappiamo già, mi auguro che i ragazzi, sotto questo punto di vista, e non solo, possano migliorare”.

Pagana si è anche rivolto all’allenatore della Sancataldese, Orazio Pidatella, che conosce bene. “Mi farà piacere riabbracciare Orazio, gli auguro tutto il bene del mondo ma dalla prossima partita”.

La società, “lavori in corso ma fruizione regolare”

Alla vigilia del match di domani in programma alle ore 16, la società – dopo aver richiamato il pubblico delle grandi occasioni per vivere assieme questo sogno – ha voluto precisare che “domani, in occasione dell’incontro di Calcio di Serie D Enna-Sancataldese, lo stadio Generale Gaeta sarà regolarmente fruibile nei settori Tribuna coperta e scoperta e nella Gradinata. I lavori in corso per il completamento dell’iter richiesto per l’adeguamento della struttura sulle disposizioni della LND, non impediranno l’ingresso nell’impianto. Vi aspettiamo numerosi”.