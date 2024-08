Pagana, “Siracusa favorito, noi puntiamo tutto sui giovani”

Siracusa favorito per la vittoria del campionato di serie D ed Enna con obiettivo salvezza da raggiungere con i giovani. E’ l’istantanea scattata dall’allenatore dell’Enna, Peppe Pagana, in una intervista rilasciata al sito di informazione sportivo ilsiracusano.

“Ecco perché ho scelto Enna”

L’allenatore troinese spiega le ragioni che lo hanno portato ad accettare la panchina dell’Enna. “Dopo l’ottima annata a Rotonda aspettavo una nuova sfida stimolante- dice Pagana -, è arrivata la chiamata dell’Enna alla quale non potevo dire di no. Poter allenare il capoluogo della provincia dove vivo, che oltre tutto da tanti anni non militava in D era una sfida troppo grande per non poter accettare, quindi le motivazioni sia personali che di squadra sono fortissime”.

Torneo equilibrato ma Siracusa favorito

Pagana ha anche dato la sua griglia di partenza per il campionato. “Si prospetta – dice Pagana – uno dei campionati più equilibrati degli ultimi anni,dove sicuramente dopo quello che ha fatto nell’ultimo campionato e dopo la campagna di rafforzamento nel calcio mercato, vedo un gradino sopra a tutti il Siracusa Subito dopo, direi Reggina, Scafatese, Nissa, Pompei, Licata, Acireale e Vibonese”.

Il campionato dell’Enna

“Per quanto riguarda i giovani – conclude Pagana-mi auguro che il prossimo campionato possa essere il giusto trampolino per tanti di loro. Spero tra questi possano esserci quelli dell’Enna, ciò vorrebbe dire che ci avranno dato una grande mano a raggiungere i nostri obiettivi, visto che il 70% della rosa è composta volutamente da under”.

La gara con la Nissa

Domani alle 18 allo stadio Tomaselli di Caltanissetta esordio ufficiale per l’Enna che affronterà la Nissa nel turno preliminare secco di Coppa Italia di Serie D.

“Sarà un banco di prova per capire a che punto siamo arrivati – ha detto il tecnico gialloverde Giuseppe Pagana al termine della rifinitura – incontreremo una squadra che a detta di tanti ha costruito una formazione molto importante per la categoria ma sono convinto che i nostri ragazzi faranno una grande prestazione. C’è una bella posta in palio, contro un avversario difficile e quindi grandi motivazioni. Noi non abbiamo ancora completato il mese di lavoro rispetto ad altri, la nostra è una squadra totalmente nuova e quindi necessita dei giusti tempi di assemblamento ma sono contento perché i ragazzi rispondono bene alle sollecitazioni. Siamo all’inizio, c’è il mercato aperto e dunque tutti possono fare degli aggiustamenti come li stiamo facendo anche noi negli ultimi giorni, per cui la quadra l’avremo solo fra qualche settimana”.