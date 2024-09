Acqua, “o pago le bollette o l’autobotte”, ipotesi esposto in Procura

“O pago le bollette dell’acqua o l’autobotte”. E’ la frase che circolava ieri tra i manifestanti, circa 70 anni, protagonisti di una protesta davanti alla sede di AcquaEnna a seguito del drastico razionamento idrico in città. Secondo quanto comunicato dal gestore ad Enna alta l’acqua arriverà ogni sei giorni, ogni 4 ad Enna bassa, ogni 3 a Pergusa ma la beffa è anche alcune fasce orarie relarite all’erogazione sono davvero impossibili, dalla mezzanotte alle 8.

Il caro acqua ed il servizio non continuo

In ogni caso, gli utenti lamentano non solo il piano di razionamento, imposto dalla Cabina di regia in seno alla Regione, ma anche le tariffe, tra le più alte in tutta Italia, a fronte di un servizio non più continuo: non lo era prima dell’attuale razionamento a maggior ragione non lo è quello attuale. Questo hanno detto ieri i rappresentanti dei manifestanti che sono stati ricevuti dai vertici di AcquaEnna ma come era prevedibile dall’incontro non è uscito nulla.

Le richieste dei manifestanti

“Abbiamo chiesto ad AcquaEnna la fornitura di acqua con le autobotti in modo gratuito perché non ci sono famiglie che non riusciranno a resistere per 6 giorni. Infatti, diversi nuclei familiari dispongono di serbatoi modesti e nonostante la razionalizzazione dell’uso dell’acqua non potrà bastare. Per questo chiediamo di disporre questo servizio, di certo non possiamo da un lato pagare le bollette e dall’altro le autobotti”.

Bollette stracciate

Al termine dell’incontro con i vertici di AcquaEnna, qualcuno dei manifestanti ha stracciato le bollette relative al servizio idrico.

“Pronti a recarci in Procura”

Qualcuno dei manifestanti ha anche paventato l’ipotesi di presentare un esposto al palazzo di giustizia perché la Procura di Enna possa aprire una inchiesta. “L’acqua è un bene pubblico – racconta una utente a ViviEnna – e ce lo stanno togliendo ma come se non bastasse continuiamo a pagare un servizio che di fatto non c’è”.