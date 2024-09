Incendio in azienda agricola di Nicosia, indagini sulle cause

Un incendio è scoppiato poco prima delle 20 in una pagliera appartenente ad una azienda agricola di Nicosia, in contrada Musa. Dentro la struttura, c’erano 40 rotaballe e 500 balle in fieno e paglia, che, ormai, sembrerebbero compromesse.

L’allarme alla sala operativa dei pompieri

L’allarme sul rogo è arrivato alla sala operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco di Enna: sono state inviate le squadre del distaccamento di Nicosia per arginare la marcia delle fiamme.

Rogo minaccia le stalle

Si è reso necessario l’arrivo di un’autobotte proveniente da Enna per consentire ai pompieri di stoppare il rogo, evitando di attaccare le stalle. Non sono ancora chiare le origini che hanno scatenato l’incendio.