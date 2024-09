L’Enna non sa segnare, pari al Gaeta con la Sancataldese

“Houston, abbiamo un problema”: l’Enna non riesce a segnare. Nemmeno con la Sancataldese dopo lo 0-0 a Favara, i gialloverdi di Pagana, all’esordio al Gaeta davanti ad un pubblico entusiasta di tornare a vedere una gara di serie D dopo 34 anni, sono riusciti ad andare in rete.

La difesa regge

Di buono c’è che la difesa regge ma il rammarico è forte perché si è sprecata un’occasione per portare a casa tre punti con un avversario alla portata dell’Enna.

Squadra nuova

Il tecnico gialloverde sta, comunque, assemblando una squadra tutta nuova, imbottita di giovani, che sono la vera incognita, soprattutto per la tenuta emotiva e nervosa. Da questo punto di vista, i due pareggi sono da considerare buoni, vedremo più avanti quando ci saranno avversari più forti.

La cronaca della gara

Punizione di Montaperto al 21’ bravo Simeoli a respingere, al 24’ occasione colossale ospite: tutto solo di testa Haberkon, palla fuori.

Al 38’ punizione di Timmoneri testa di Cicirello con palla che va fuori di poco, nel finale di tempo occasione per Montaperto che di sinistro da pochi passi calcia alto.

Al 15’ della ripresa errore in rimessa del portiere Dolenti per poco non ne approfitta Lusha che però viene poi recuperato dallo stesso estremo difensore. Al 18’ tiro a giro di Barile dal limite dell’area, palla di poco alta sopra la traversa. Al 38’ punizione di Timmoneri, girata di Espasa di poco fuori. Un mi minuto dopo Simeoli chiude in uscita su Iezzi. Al 45’ conclusione alta di Cristiano. Nel recupero contropiede Enna, occasione per Kalombola ma diagonale impreciso per il difensore. Termina senza reti e applausi fra le due tifoserie gemellate che hanno cantato assieme in gradinata.

Il tabellino

Enna: Simeoli, Kalombola, Mbaye, Espasa, Batista, Moreso (35’ st Joao Pedro), Timmoneri, Rotella (8’ st Cristiano), Cicirello, Lusha (27’ st Bamba), Barile (40’ st Aldair Neto). All. Pagana

Sancataldese: Dolenti, Tutino (30’ st Suarez), Pisciotta, Paladini, Tedesco, Cappello, Etchegoyen, Sidibe, Germano (20’ st Terrana), Montaperto (29’ st Iezzi), Haberkon (48’ st Catania). All. Pidatella.

Arbitro: Marinoni di Lodi.

Note: spettatori 1750; ammoniti Mbaye, Moreso, Batista, Terrana e Sidibe. Angoli 5-2. Rec. 2’ e 4’