Crisi idrica, nuova stretta, ad Enna Bassa acqua ogni 6 giorni

Nuova stretta sull’approvvigionamento ad Enna, in particolare ad Enna Bassa dove l’acqua, come annunciato da AcquaEnna, arriverà ogni 6 giorni e non più ogni 4 come indicato venerdì scorso dallo stesso gestore idrico. Dunque, in tutta la città, Enna Alta ed Enna Bassa, la turnazione è identica mentre non ci sono variazioni, al momento, per i residenti di Pergusa, (acqua ogni 3 giorni) ma nelle prossime ore ci saranno cambiamenti anche in questa fetta della città.

Ecco la distribuzione a Enna Bassa ogni 6 giorni

Zona di Santa Lucia: prossima erogazione mercoledì 18/09/2024 inizio erogazione dalle ore 00:00 alle ore 08:00. Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 24/09/2024, 30/09/2024 e così a seguire.

C.da Ferrante: prossima erogazione sabato 21/09/2024 inizio erogazione dalle ore 00:00 alle ore 08:00. Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 27/09/2024, 03/10/2024 e così a seguire.

“La turnazione potrebbe subire variazioni a seconda della risposta della rete di distribuzione, che saranno, in ogni caso, prontamente comunicati” dicono da AcquaEnna.

Cosa è accaduto

La decisione di imporre una nuova stretta non è dipesa dall’esigenza di uniformare le due zone di Enna ma da ragioni squisitamente tecniche. In sostanza, la turnazione comunicata nei giorni scorsi ed avviata nella giornata di sabato ha mostrato che la coperta è ancora corta, per cui si è reso necessario dilatare il razionamento in quelle aree che sembravano essere scampata dalla drastica stretta.

La protesta

Ad Enna si è registrata, sabato mattina, una protesta da parte di circa 70 residenti che si sono presentati davanti alla sede di AcquaEnna per manifestare contro la turnazione ed il caro bollette. Una delegazione è stata ricevuta dai vertici del gestore idrico che hanno spiegato le ragioni del razionamento, deciso dalla Cabina di regia per l’emergenza idrica.

L’acqua dai privati

Alcuni utenti, al termine dell’incontro, hanno stracciato le bollette, in segno di dissenso, e spiegando che non riusciranno a pagare contemporaneamente il servizio idrico, non più continuativo, e le autobotti. Tante famiglie a Enna non dispongono di serbatoi capienti, quindi saranno costretti a rifornirsi dai privati.

Riunione dei sindaci

Nella giornata di oggi, come annunciato ieri dal sindaco di Piazza Armerina, Nino Cammarata, nelle vesti di presidente dell’Ato idrico, ci sarà un incontro con tutti i sindaci dell’Ennese per chiedere alla Cabina di regia di allentare la stretta della turnazione.

Mobilitazione all’Ancipa

Frattanto, è in corso un sit in di protesta alle 9.30 davanti l’impianto di potabilizzazione dell’acqua in contrada Calamaro, a Troina, a cui stanno partecipando il sindaco di Troina, Alfio Giachino ed altri rappresentanti delle amministrazioni interessati dalla stretta all’approvvigionamento idrico.