Crisi, taglio dell’acqua ai Consorzi di bonifica per ridurre la turnazione

Trovata una soluzione per ridurre la drastica turnazione d’acqua nei 7 Comuni ennesi al termine dell’incontro tra i sindaci e la Cabina di regia per l’emergenza idrica. A dirlo è il sindaco di Enna, Maurizio Dipietro, che ha preso parte al vertice tenutosi stamane e concluso alle 14. “Nel corso della riunione- spiega il sindaco Dipietro- i sindaci destinatari delle ulteriori riduzioni hanno avuto modo di manifestare tutto il disagio delle loro comunità costrette ad una distribuzione idrica con turni di sei giorni, chiedendo al contempo soluzioni immediate che aiutino a mitigare le turnazioni stesse”

La soluzione: taglio ai Consorzi

“La Cabina di regia ha, quindi, individuato come soluzione il recupero della dotazione fino ad oggi erogata ai Consorzi di Bonifica di Enna e Caltanissetta, pari a 12 litri al secondo” si legge nella nota diffusa dal sindaco.

Che in parole povere vuol dire: togliere al Consorzio di bonifico di Enna e di Caltanissetta rispettivamente 8 e 4 litri che, saranno recuperati in altro modo.

“Questa soluzione – precisa Dipietro – è stata oggetto di valutazione nel corso della riunione dei sindaci dell’Ati di Enna, riunitasi nel primo pomeriggio, ed approvata all’unanimità anche in considerazione del fatto che il Consorzio di Bonifica può ottemperare alla distribuzione non potabile utilizzando fonti proprie, accedendo agli aiuti previsti per le necessità delle aziende e contando sull’apporto delle fonti di approvvigionamento dei Comuni che non sono in emergenza non provocando, quindi, particolari disagi alle aziende agricole e agli allevatori”.

L’acqua recuperata sarà data ai Comuni

In questo modo, l’acqua recuperata sarebbe impiegata per i Comuni assetati consentendo di ridurre la turnazione “In questo modo – conclude il sindaco Dipietro- si potrà intervenire concretamente per ridurre le turnazioni ad Enna e nei comuni più penalizzati, in attesa del concretizzarsi, a breve, delle opere necessarie all’emungimento di ulteriori portate come, ad esempio, i pozzi gemelli, attualmente in corso”.